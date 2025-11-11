「目が死んでいる」若手親方「両国国技館で会うと、いつも目が死んでいるんですよ。売店に立つ親方に心配して声をかけると、『もう勘弁してほしいっすよ』とボヤいていました」場所中の若手親方の姿について、ある角界関係者はそう証言する。現役時代の勇ましい表情とは真逆の、その疲れ果てた様子は、相撲協会内の役職に就いていない若手親方が置かれた過酷な状況を物語っているという。力士が引退後も親方として協会に残るために