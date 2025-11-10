堂安律を擁するフランクフルトは現地11月９日に開催されたブンデスリーガの第10節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。この一戦で、決勝点を奪ったのが堂安だ。80分、右サイドでボールを受けると、相手２人を抜き去って、ボックス内に侵入。正確なコントロールショットでネットを揺らした。ドイツメディアも絶賛。『Bild』紙が「堂安の活躍でフランクフルトが勝利。超絶の個