Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤ÎÆüËÜ¿Í4Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°5Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶¯¹ë¤À¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó33¥´¡¼¥ë¤ÈÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿Á°ÅÄ¤â¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡¢9Æü¤Î¥­¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡Ê¥«¥Ã¥×Àï¤â´Þ¤á¤ë¤È4ÅÀÌÜ¡Ë¡£¸åÈ¾40Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È±Ô¤¤