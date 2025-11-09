2025年11月９日、FC町田ゼルビアが国立競技場でFC東京に完封負けを喫した。この日の決勝点を青森山田高時代の“教え子”安斎颯馬に決められたゴール（エリア内にタイミングよく走り込んでの右足シュート）について、黒田剛監督は次のように答えた。「あれが安斎の良さであり、強かに狙っていくところは高校から変わらない。素晴らしい選手という証明だったと思います。改めて、彼の成長をピッチ上で目の当たりにしましたし、また