「すごく感慨深い」町田の黒田監督がFC東京戦後、“青森山田時代の教え子”に言及
2025年11月９日、FC町田ゼルビアが国立競技場でFC東京に完封負けを喫した。この日の決勝点を青森山田高時代の“教え子”安斎颯馬に決められたゴール（エリア内にタイミングよく走り込んでの右足シュート）について、黒田剛監督は次のように答えた。
「あれが安斎の良さであり、強かに狙っていくところは高校から変わらない。素晴らしい選手という証明だったと思います。改めて、彼の成長をピッチ上で目の当たりにしましたし、また室屋成も奮闘していて、教え子が対戦相手に２人いるというのはすごく感慨深い」
安斎や室屋の成長を認めた黒田監督は「ただ」と続ける。
「師弟対決だったわけですが、次の試合（11月16日の天皇杯準決勝）は勝てるよう、準備したいです」
教え子の成長が嬉しい半面、勝てなかった悔しさもある。天皇杯準決勝で、黒田監督は教え子たちに勝利という結果で威厳を示せるか。期待したい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
