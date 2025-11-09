現地11月８日に開催されたイングランド２部リーグ第11節で、大橋祐紀と森下龍矢を擁するブラックバーンが、ダービーとホームで対戦。１−２で接戦を落とし、４連勝を逃した。チームは敗れたものの、大橋は２試合連続ゴール、直近５試合で３ゴール目をマークした。０−２で迎えた66分だ。29歳のストライカーは自ら獲得したPKでキッカーを担当。相手GKは右に飛んだなか、ど真ん中に蹴り込み、見事に成功させた。 強心臓