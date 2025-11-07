アーセナル所属のイングランド代表FWクロエ・ケリーが、大胆なドレス姿を披露した。これは『HARPER’S BAZAAR』が主催したウーマン・オブ・ザ・イヤー賞の授賞式でのこと。同賞はその年に各分野で活躍した女性たちに贈られるもので、著名人が多数出席することで知られる。ケリーは俳優のセリア・イムリー、歌手のシェリル・トゥイーディーらとともに出席。その姿が注目を集めた。ケリーが着用したのは、メタリックな素材をまるで鎖