韓国で火力発電所の建物が倒壊した事故で、3人の死亡が確認されました。事故当時の現場を映したカメラには、建物を支えていた柱が倒れ、瞬く間に倒壊する様子が捉えられています。韓国南東部の蔚山（ウルサン）で6日、解体工事中だった高さ約60メートルのボイラー施設が倒壊し、作業員9人が生き埋めになり、これまでに3人の死亡が確認されました。消防によりますと、現場では夜通しで救助活動が続けられていますが、別の建物が崩壊