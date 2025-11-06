今季序盤に思わぬ苦戦を強いられることになったリヴァプールでは、右サイドバックが問題のポジションの1つになっていた。昨季まではトレント・アレクサンダー・アーノルドが担当していたが、今夏にアーノルドが退団。代わりにレヴァークーゼンからジェレミー・フリンポンを獲得したが、ハムストリングの故障もあって満足にプレイ出来ていない。中盤を本職とするドミニク・ショボスライを回すこともあったが、やはりショボスライの