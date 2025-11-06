アメリカスターバックスが苦戦を強いられています。2024年度の北米エリアはわずか3.1％の増収、41％もの営業減益でした。すでに北米エリアだけで100店舗以上の削減、900人のレイオフが決定しています。2024年9月にCEOに就任したブライアン・ニコル氏は、「くつろげる店」という本来のブランドを取り戻す努力を重ねてきましたが、成果が出ていません。過剰出店によるサービス力の低下は、日本も決して他人ごとではありま