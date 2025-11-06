妻の介護のために、45年続けた会社を手放した75歳の元経営者。「これで肩の荷が下りる」と思った矢先、銀行口座は凍結され、生活のすべてが奪われた。事業承継の手段として広がるM＆Aの現場で、いま何が起きているのか。“経営者保証”という見えない鎖に苦しむ老経営者たちの実態に迫る。※本稿は、藤田知也『ルポM&A仲介の罠』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。コロナで抱えた2億円超の負債がのしかかって