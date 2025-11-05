ゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ国防省情報総局は4日、ロシア軍との激戦が続く東部ドネツク州の要衝ポクロウシクで特殊部隊を増強し、新たな武器や装備を送ったと発表した。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ軍が進軍したとするポクロウシク北方のドブロピリャ周辺の部隊を視察したと通信アプリ「テレグラム」で明らかにした。ウクライナの戦況分析グループ「ディープ・ステート」によると、ロ