日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」は今週、東京本社の鳥谷越明（56）が担当。グリーンチャンネルWebが2日にテスト運用を実施した画期的な「パドック映像マルチ配信システム」についてリポートする。天皇賞・秋が行われた2日の東京競馬場で旧知のグリーンチャンネル職員から声をかけられた。「ぜひ感想を聞かせてほしい」と依頼されたのは、同日にグリー