アニメ「私を喰べたい、ひとでなし」の魅力について語る上田麗奈と石川由依 アニメ「私を喰べたい、ひとでなし」が、TOKYO MXほかで放送中だ。海辺の街で一人暮らしをする高校生・八百歳比名子(CV：上田麗奈)は死を望んでいた。そんな彼女の前に人喰い人魚の近江汐莉(CV：石川由依)が現れる。汐莉曰く、比名子の血肉は特別に美味しいらしく、命を狙ってくる妖怪がいるらしい。汐莉は自分が守る代わりに、いつか成熟した比名子