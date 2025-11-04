昨季は怪我の影響もあってほとんどプレイ出来なかったが、パリ・サンジェルマンの一員としてチャンピオンズリーグ制覇を経験することになったDFプレスネル・キンペンベ。キンペンベはPSGのアカデミーで育ってきた選手であり、長年追い続けたCLを制覇できたことには特別な感情があったことだろう。今夏にはPSGを離れてカタールSCでプレイしているが、今回キンペンベは仏『Foot Mercato』にてCL制覇の瞬間について次のようにコメント