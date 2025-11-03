オールドメディアという呼び方が定着し、今やメディアの中心はネットに移行した。これまでの社内報や社外冊子もオウンドメディアやSNSに移行している企業も多いだろう。個人で副業としてインフルエンサーを目指す人もいるだろう。どうすればフォロワー数の多いSNSが運用できるのか、インスタグラムの活用講座を運営している三上菜緒実さんに話を聞いた。情報をどう届けるかが重要「私の場合、フォロワーは少ないのですが、メーカー