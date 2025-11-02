テレビ朝日系「出川一茂ホラン★フシギの会」が１日に放送され、出川哲朗長嶋一茂ホラン千秋の３人がＭＣを務めた。この日は「世界の未確認異常現象大検証ＳＰ」。オカルト書籍の編集や執筆で知られる角由紀子氏をゲストに迎えた。一茂は自宅で撮影した謎の発光体を公開し「心霊現象だと僕は思ってるんです」と主張した。角氏は「光ってましたよね。反射で。ガラスで」と解説。心霊現象ではないと話した。一茂が「