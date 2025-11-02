◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースが３勝３敗で迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回の接戦を制し、球団史上初となるＷＳ連覇を成し遂げた。前日の第６戦に先発して６回５安打１失点で白星を挙げ、この日も９回途中から登板して胴上げ投手となり、ＷＳ３勝を挙げ