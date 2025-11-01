10月29日にポルトガル2部リーグ、UDオリヴェイレンセとFCポルトBの試合が行われた。1-0でホームのオリヴェイレンセが勝利したこの試合。両チームに所属する日本人2選手が出場し、横浜FCユース史上初となる「アカデミー出身選手の日本人対決」が欧州リーグで実現することとなった。オリヴェイレンセの右ウィングバックとして先発出場した19歳の高橋友矢は83分までプレー。前半終了間際にこの試合の決勝点をアシストし、今季リーグ戦