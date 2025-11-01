お笑いコンビ・FUJIWARAの原西孝幸が10月28日、YouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』にゲスト出演。大好きなプリキュアについて熱弁した。FUJIWARA・原西孝幸○娘たちは「だいぶ前に卒業した」アニメ『プリキュア』シリーズの大ファンを公言する原西は、「一人で行ってきたよ。映画『プリキュア』」と話し、「凝り性やから、ずーっと好きやねん」と告白。当初は、2人の娘に付き合って観ていたが、子供たちが成長した