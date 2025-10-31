1999年に名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、容疑者の女が逮捕されたことが分かりました。1999年11月13日、名古屋市西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子（たかば・なみこ）さん（当時32）が殺害された事件では、犯人が捕まらないまま25年以上が経過していました。この事件で31日、愛知県警が容疑者の女を逮捕したことがわかりました。60代とみられるということです。FNNは被害にあった奈美子さんの夫・高羽悟さんを取材し