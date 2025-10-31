未経験から介護事務をはじめられる? 介護事務が未経験からでも挑戦できる理由 介護事務は、未経験からでも十分に挑戦できる職種です。その理由は、多くの介護施設が実務経験よりも人柄や意欲を重視する採用方針を取っているためです。 厚生労働省が公表している職業情報提供サイト(日本版O-NET)のデータによれば、介護事務として働く人々に「入職前の実務経験」について尋ねたところ、「特に必要なし」と回答した割合が61