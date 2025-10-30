レアル・マドリーのFWヴィニシウス・ジュニオールが10月29日、自身のXで声明を発表。エル・クラシコで途中交代を命じられた際の自身の態度を謝罪した。現地26日のバルセロナ戦でヴィニシウスは、72分に交代を命じられた際、不満を露わにしてロッカールームに直行。その途中で「チームを去る」と発言したとスペインの大手紙『MARCA』紙が報じていた。なお、GKコーチらの説得により、数分後にベンチに戻ったものの、シャビ・ア