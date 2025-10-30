大事な会議やプレゼンの前や、評価を待つ時間など緊張やプレッシャーで落ち着かないとき、「リラックスしよう」「落ち着こう」と自分に言い聞かせる人は多いのではないだろうか。ところが、これは逆効果になることがある。緊張を緩和し、よりよい成果を上げるのに必要な考え方をはじめ、肉体的、精神的な負担を減らすテクニックが紹介されているのが『瞬間ストレスリセット――科学的に「脳がラクになる」75の方法』（ジェニファー