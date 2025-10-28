JFLのいわてグルージャ盛岡が10月28日、DF西大伍が2025シーズンをもって現役を引退することを発表した。1987年生まれ、北海道出身の西。北海道コンサドーレ札幌のアカデミー出身で、2006年にトップ昇格。10年にアルビレックス新潟に移籍し、翌年には鹿島アントラーズに新天地を求め、18年までプレー。以降はヴィッセル神戸、浦和レッズ、古巣の札幌で活躍し、23年夏から盛岡に所属する。 日本代表歴もある38歳は、クラ