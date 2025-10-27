フィッシングサイトで得た情報でネットバンキングに不正にアクセスし他人の口座から金をだまし取ったなどとして無職の少年2人が逮捕されました。少年は、生成AIを使用してフィッシングサイトを作成したとみられています。不正アクセス禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは千葉県の無職の少年（17）と大阪府の無職の少年（18）です。捜査関係者によりますと、千葉県の少年（17）は去年、SNSのXで知り合った複数の相手にフィッシン