［J１第35節］横浜FM ３−０ 広島／10月25日／日産スタジアム冷たい雨が降る中で行なわれたJ１第35節。日産スタジアムでは横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島と対戦し、３−０で勝利。試合終了の笛が鳴った時、角田涼太朗はその場で数秒間、両手を上に突き上げて喜びを示した。34節終了時点で、ギリギリ残留圏内の17位・横浜FMは、降格圏内の18位・横浜FCとの勝点差が２だった。リーグ戦はあと４試合。ホームに迎えるのは５