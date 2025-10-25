10月25日に開催されるプレミアリーグ第９節で、チェルシーは本拠地スタンフォード・ブリッジにサンダーランドを迎える。この試合に向けたエンツォ・マレスカ監督の記者会見が、チェルシーの練習場やクラブハウスがある『コブハムトレーニングセンター』のプレスルームで開催された。やや意外だったのはその雰囲気。多少の緊張感がある会見になるのかと思いきや、マレスカ監督は時折ジョークを入れ、笑顔を見せながら、22日の