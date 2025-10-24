【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】テレ朝『TVタックル』出演者の“中国の支配”肯定発言が物議…生放送じゃないのに編集しなかったのはなぜ？やっぱりちゃんと国分太一さんに「説明と謝罪の機会」を与えてあげるのが当然だったんじゃないでしょうか。何か「コンプライアンス上問題のあることをした」ということだけが日テレから発表されて、じゃあ実際何があったのかはさっぱりわからない、という状態だか