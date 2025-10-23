ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 渡邊渚、漏らしていた意味深発言「大きな会社と契約できない」 渡邊渚 三崎優太 VALU テレビ インタビュー アナウンサー 病気 アイドル RIM フリーランス Smart FLASH 渡邊渚、漏らしていた意味深発言「大きな会社と契約できない」 2025年10月23日 18時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 渡邊渚の13日の動画で独立後について語ったとFLASHが取り上げた 最近の悩みとして「大きな会社との契約ができない」と話した、と芸能記者 途中でオファーがなくなるなど、苦戦を強いられていることを明かしたという 記事を読む おすすめ記事 新垣結衣、相次ぐCM“卒業”と夫・星野源の「うんざりでした」発言でファンがやきもきする“夫婦で隠居”説 2025年10月22日 19時30分 バレーボール男子・高橋藍、自身巡る報道で謝罪「お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」【報告全文】 2025年10月23日 11時4分 通学途中の女子児童にわいせつ行為か 29歳男逮捕 神奈川・横浜市 2025年10月23日 10時47分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分