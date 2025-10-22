ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は２１日（日本時間２２日）にオンラインで会見し、ブルージェイズとのワールドシリーズ２４日（同２５日）の第１戦にスネル、２５日（同２６日）の第２戦に山本由伸投手（２７）が先発すると発表した。「最初の２試合は同じローテーションで行く予定だ。第１戦はスネル、第２戦は山本。その後の第３戦、第４戦は様子を見て決める」大谷の登板についてあらためて問われると「まだ第３戦か第４