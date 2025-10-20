1年を締めくくるホリデーシーズンにぴったりのご褒美、「リサマリ クリスマスコフレ2025」が登場します♡華やかで上品な世界観に包まれたランジェリーが3つのシリーズで展開され、それぞれ異なる魅力を放ちます。10月27日（月）から予約スタート、11月19日（水）発売。限定ギフトBOXや予約特典など、今だけの特別感を味わえるラインナップです。 リサマリ クリスマスコフレ2025の全ラインナッ