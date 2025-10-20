リサマリの2025年クリスマスコフレが登場♡自分をときめかせる特別なランジェリー

1年を締めくくるホリデーシーズンにぴったりのご褒美、「リサマリ クリスマスコフレ2025」が登場します♡華やかで上品な世界観に包まれたランジェリーが3つのシリーズで展開され、それぞれ異なる魅力を放ちます。10月27日（月）から予約スタート、11月19日（水）発売。限定ギフトBOXや予約特典など、今だけの特別感を味わえるラインナップです。

リサマリ クリスマスコフレ2025の全ラインナップをチェック

2025年のリサマリ クリスマスコレクションは「ルビー」「アリーナ」「ジュエリー」の3シリーズ。

それぞれにワイヤーブラ、ノンワイヤーブラ、ショーツ、スリップ、カーディガンなど多彩なアイテムが揃い、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。

ワイヤーブラ

リボンショーツ

スリップ

カーディガン

ルビーは“最高の私に出会う魔法ランジェリー”がテーマ。モミの木や雪の結晶をモチーフにしたレースが特徴で、カラーはクリーム・レッド・グリーン。

ワイヤーブラ

ドレス カーディガン

タップパンツ（キャミソールとのSET販売）

アリーナは宮殿の装飾をイメージした繊細なレースが印象的。レッド・ホワイト・ブルーの3色展開です。

ワイヤーブラ

ガーターベルト

スペシャルリボンショーツ

スリップ

ジュエリーはラメ糸とアップリケで贅沢に仕立てられた華やかなシリーズ。ブラック・レッド・ホワイトの3色で登場します。

ギフトBOX＆予約特典も♡限定感たっぷりのセット

今年のギフトBOXは、イラストレーターJIJIさんとのコラボデザイン。各シリーズのレースを使用したノベルティやメッセージカード付きで、特別感あふれる仕上がりです。

直営店では「フェアリーセット」「プリンセスセット」「ヒロインセット」など5種類のコフレを販売。

さらに予約特典として「ネイルケアオイル」、EC限定で3点以上購入すると「ロールオンフレグランス」をプレゼント♪10月27日（月）から11月18日（火）までの予約期間中に、ぜひチェックして。

リサマリ クリスマスコフレで、自分をときめかせる時間を♡

「気持ち」と「環境」に寄り添うリサマリのクリスマスコフレは、頑張った自分への最高のご褒美。可憐で上品なデザインに包まれれば、内側から自信と幸福感が満ちていくはずです。

お気に入りのシリーズを見つけて、心まで輝くクリスマスを過ごしてみてください♡