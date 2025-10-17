外国人YouTuber投稿の動画からJ-CASTニュース

外国人配信者が原発事故の被災民家で配信 立入禁止区域でないと釈明も炎上

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 外国人男性が原発事故で被災した民家に立ち入り、動画配信をした件
  • 批判の声を受け、男性は立入禁止区域には行っていないなどと釈明した
  • しかし炎上は止まず、通報を受けた福島県警の双葉署が状況を調べている
記事を読む

