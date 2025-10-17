山形県米沢市にある訪問先の家で盗みをはたらいたとして、16日に税理士補助の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、高畠町糠野目の税理士補助の男（34）です。 警察によりますと男は、10月3日の午後1時20分ごろから午後2時55分ごろまでの間、訪問先である米沢市内の一般住宅で現金1万7000円を盗んだ疑いです。 通報を受けた警察が調べを進めたところ男が盗んだ疑いが強まり、事情を聞いて、米沢署で逮捕しました。