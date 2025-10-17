「顧客の声を反映しつつ、改良していきたいです」と話すハミューレの伊藤沙織さん「女性が喜ぶ機能満載の商品を作りたい」。作業着を手がけるハミューレ（札幌市）が2021年に発売した「レディースナイロンストレッチパンツ」が好評だ。複数のポケットを設けたほか、はき心地と動きやすさを追求したのが特徴だ。開発したハミューレの伊藤沙織（いとう・さおり）さんに話を聞いた。（共同通信＝増井菜記者）2024年の販売数量