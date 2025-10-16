女性の性的な動画をSNSに無断で投稿したとして、愛知県警は23歳の無職の男をリベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕しました。警察によりますと、逮捕されたのは、名古屋市中区新栄の23歳の無職の男です。男は今年3月から9月にかけ、SNSで知り合った女性(21)との性的な動画をSNSに4回にわたり投稿した、リベンジポルノ防止法違反の疑いが持たれています。今年8月に女性がSNS上の投稿を見つけ、「私の恥ずかしい動画がSNSに