「あかねちゃん、43才のおたんじょうびおめでとう」【写真】「43才のおたんじょうびおめでとう」誕生日ハガキ全体を見る芝垣茜さん（@akaneshibagaki）のもとに届いたのは、幼稚園時代の先生からの誕生日ハガキ。在園当時から40年間、毎年欠かさず届き続けているといいます。カラフルなペンで年齢が大きく書かれたハガキをThreadsに投稿すると、「幼稚園のときの“〇歳のお誕生日おめでとう！”のノリですね」「先生にとってはいつ