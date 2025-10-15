ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声、近鉄は後日警察に相談「今後は110番… 鉄道ファン 警察 国内の事件・事故 時事ニュース J-CASTニュース 「殺すぞ」撮り鉄が駅員に罵声、近鉄は後日警察に相談「今後は110番通報」 2025年10月15日 18時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大和西大寺駅のホームで撮影された動画がXで拡散された件 撮り鉄が駅員に「殺すぞ」などと罵声を浴びせる様子に批判が相次いだ 近鉄は後日警察に相談したと取材に説明し、今後は躊躇せずに通報するとした 記事を読む おすすめ記事 元「恵比寿マスカッツ」松岡凛、ストーカー被害告白「本当に怖いからやめてほしい」 2025年10月13日 13時59分 広島・上本崇司、引退試合で広陵の後輩と“無言の会話” 2025年10月9日 16時0分 元日本代表の監督が部員に暴力報道 雄物川高が謝罪「学校でもこの件を把握」「多くの方々の期待と信頼を裏切ることになり、心より深くお詫び」 2025年10月10日 15時10分 「クラブは代表に招集しないよう働きかけた。だが…」怪我を抱える久保建英の日本代表選出に番記者が苦言 「ソシエダにも非がある」と主張する理由【現地発】 2025年10月10日 7時20分 こんなつらい親の役満リーチあるのかよ…大チャンスと思いきや待っていたのは切ない結末／麻雀・Mリーグ 2025年10月10日 12時15分