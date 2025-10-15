ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ï10·î15Æü¡¢Æ±Ï¢ÌÁ¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¤âÌ³¤á¤ëÁ°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤¬12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£68ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Á°¸¶¤µ¤ó¤ÏÆ±Ï¢ÌÁ¤Ë1981Ç¯¤ËÆþ²ñ¡£1995Ç¯¤Ë¤ÏÆ±ÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹âÊö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖË±Ñà°Ì¡×¤ò4´ü¡¢½½ÃÊ°Ì¤ò5´ü³ÍÆÀ¤·¤Æ¡Ö±ÊÀ¤½½ÃÊ°Ì¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»²Àï¡£KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô