¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤¿¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡õÊó¹ðÁ´Ê¸¶âÈ±¤Î¶á±Æ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤è¤½2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö2Ç¯È¾Á°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·¡¢³èÆ°¤ò¤ª¤ä¤¹¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¡¹¤Ë¤â¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ