約24年4カ月にわたって、日本に不法残留していた疑いで中国人の男が逮捕されました。 警察によりますと、11日に現行犯逮捕されたのは中国籍で住居不定の無職の男（63）で、約24年4カ月の間、不法に残留していた疑いがもたれています。 11日午後1時半ごろ、三重県鈴鹿市の路上で「自転車に乗った男が倒れている」と通行人から警察に通報がありました。 倒れていた男に目立ったけがはなく、受け答えに応じることができ