ルイ・ヴィトンのウォッチメイキングの歴史に、新たな輝きをもたらす「ルイ・ヴィトン モントレ」。1988年に誕生したメゾン初の腕時計「LV I」「LV II」をオマージュした限定188本の復刻モデルが、現代的な洗練と職人技によって再解釈されました。ホワイトのグラン・フー エナメルダイヤル、イエローゴールドのケース、自社製ムーブメントなど、芸術品のような精巧さが宿るタイムピース