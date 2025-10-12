ルイ・ヴィトンの腕時計「モントレ」──伝説の初代モデルが188本限定で蘇る

ルイ・ヴィトンのウォッチメイキングの歴史に、新たな輝きをもたらす「ルイ・ヴィトン モントレ」。1988年に誕生したメゾン初の腕時計「LV I」「LV II」をオマージュした限定188本の復刻モデルが、現代的な洗練と職人技によって再解釈されました。ホワイトのグラン・フー エナメルダイヤル、イエローゴールドのケース、自社製ムーブメントなど、芸術品のような精巧さが宿るタイムピースです。

©Thomas Legrand

1988年に登場したメゾン初の腕時計「LV I」「LV II」は、ルイ・ヴィトンの旅のエスプリを象徴するアバンギャルドなデザインで話題を呼びました。

今回の「ルイ・ヴィトン モントレ」は、建築家ガエ・アウレンティによるオリジナルデザインを継承しながら、39mmの18Kイエローゴールドケースと自社製自動巻きムーブメントを採用。

©Thomas Legrand

©Thomas Legrand

ホワイトのグラン・フー エナメルダイヤルには、赤と青のアクセントが映え、シンプルでありながら圧倒的な存在感を放ちます。

“魅せる＋あたたかさ”が叶う Mizuno×Ameri の新インナー7型

エナメルが描く“時を超える美”

©Régis Grolay

©Régis Grolay

©Régis Grolay

グラン・フー エナメルのダイヤルは、約20時間にも及ぶ多層焼成によって生み出されるルイ・ヴィトンの至高の技。透明感のある光沢と奥行きのある白色は、見る角度によって異なる輝きを放ちます。

手作業で施される微細なレイヤリングと焼成の工程は、まさに芸術の域。

エナメルの上にスタンピングされたブルーやレッドのグラフィックは、1988年のオリジナルピースを思わせるノスタルジックな美しさを湛えています。

188点限定、タイムレスなラグジュアリー

©Thomas Legrand

©Thomas Legrand

©Régis Grolay

©Régis Grolay

すべて手作業で製作されるケースには「1 of 188」の刻印が施され、所有者だけが知る特別な誇りを演出。

自社製キャリバーLFT MA01.02を搭載し、45時間のパワーリザーブを実現しています。

クラウンには繊細なクル・ド・パリ装飾が輝き、レザーアタッチメントや12時位置のクラウンなど、メゾンの象徴的なデザインコードを忠実に再現。

限定生産ならではの希少性が、この時計を真のラグジュアリーアイテムに昇華させています。

ルイ·ヴィトン モントレ

価格：8,503,000円（税込）

ケース：18Kイエローゴールド（直径39mm、厚さ12.2mm）

防水：50m

ムーブメント：自動巻きキャリバーLFT MA01.02（45時間パワーリザーブ）

ストラップ：ブラックカーフレザー／18Kイエローゴールド製ピンバックル

限定数：188点

過去と未来をつなぐ“時”の芸術品

ルイ・ヴィトンの「モントレ」は、ただの腕時計ではなく、時を超えて受け継がれる芸術そのもの。

1988年のオリジナルモデルに込められた自由な精神と革新性を受け継ぎつつ、現代の技術と美意識によって新たな命が吹き込まれています。

188本限定という希少なこのタイムピースは、身につける人の手元に永遠の輝きを宿す逸品。ルイ・ヴィトンが紡ぐ、クラフツマンシップの物語を感じてみてください。