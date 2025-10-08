スポーツカーらしい存在感を際立たせる専用色がまぶしい！2025年9月5日、トヨタは「GR86」の特別仕様車「RZ“Yellow Limited”以下、イエローリミテッド）」を発表しました。通常のGR86に比べ、どのようなところが変更されているのでしょう。専用内装もカッコいい！【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“新”4人乗りスポーツカー」です！ 画像で見る（30枚以上）GR86は、トヨタとスバルが共同開発したFRスポーツカーで