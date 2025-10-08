トヨタ「“新”4人乗りスポーツカー」がスゴい！ 10年ぶり復活の“鮮烈カラー”が超カッコいい！ 初代“オマージュ”な限定車「GR86“イエローリミテッド”」に注目！

2025年9月5日、トヨタは「GR86」の特別仕様車「RZ“Yellow Limited”以下、イエローリミテッド）」を発表しました。

通常のGR86に比べ、どのようなところが変更されているのでしょう。

専用内装もカッコいい！

GR86は、トヨタとスバルが共同開発したFRスポーツカーです。

初代「86」は2012年に登場。軽量なボディと低重心を活かしたハンドリング性能、そして2リッター水平対向エンジンによる爽快な走り、さらには200万円台の手頃な価格などで人気を博し、若年層からベテラン層まで幅広い層に支持されてきました。

2021年にはフルモデルチェンジを受け、2代目は「GR」の名を冠して登場。トヨタのスポーツブランド「GR」シリーズの一員として位置づけられています。

ボディ剛性の向上や、排気量を2.4リッターへ拡大した水平対向4気筒エンジンの採用などによって、現代的で洗練されたスポーツカーへと進化。サーキットから街乗りまで幅広く楽しめるモデルとして、再び話題となりました。

現行の2代目GR86は、全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmという低くワイドなスタイルを持ち、軽快さと迫力を両立。

インテリアはシンプルで機能的なデザインが採用され、ドライバー中心の空間を実現しています。

グレードはベースグレードから上級仕様まで複数が用意されており、用途や好みに合わせた選択が可能です。

また最新の安全運転支援システム「アイサイト」が全車に標準装備されるなど、スポーツカーでありながら日常使いの安心感も備えています。

そして今回登場したイエローリミテッドは、特別仕様車ならではの専用装備が数多くあります。

最大の特徴は、鮮やかな専用外装色「サンライズイエロー」です。

これは、2015年に発売された初代86の特別仕様車「GT“Yellow Limited”」に採用されていたスペシャルカラーで、10年ぶりの復活となります。

スポーツカーらしい存在感を際立たせるイエローは、走行中はもちろん停車中でも目を引くデザイン性を備えています。

さらに足元にはダークグレーメタリック仕上げを施した専用アルミホイールを装着し、引き締まった印象に仕上がっています。

このほか、brembo製ブレーキやSACHS（ZF）ショックアブソーバーも装備し、スポーツ走行性能も高められました。

外装の専用イエローにあわせ、インテリアも特別仕様が施されています。

具体的には、ステアリングホイールやシフトブーツ、パーキングブレーキレバー＆ブーツ、フロントシート、ドアアームレストなどの随所にイエローステッチや専用の刺繍をあしらい、コーディネートを図りました。

またセンターコンソールやインパネの加飾も、ベース車（RZグレード）のサテンシルバー仕上げに対しブラックとするなど、細部まで手が加えられています。

発売台数は300台限定の抽選販売ですが、受付は9月21日で終了しており、すでに申し込みはできません。

スポーツカーとしての魅力に加え、コレクション性の高さも兼ね備えたモデルであるため、今後の中古車人気も必至といえます。

GR86の走りとデザインをより際立たせるこの特別仕様車は、引き続きファンにとって見逃せない存在となりそうです。