¤«¤Ä¤Æ¤Î»äÅ´¤Î½ªÅÀ¡ÖËÈÅÄ¡×¤«¤é¤Û¤Ü¥Ð¥¹Å±Âà´ØÅìÅ´Æ»¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¡¢°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4Ï©Àþ¹ç·×47.7km¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅ´Æ»¤ÎÇÑ»ßÂåÂØ¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿Ï©Àþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤¨¤¨¡Ä!?¡Û´ØÅìÅ´Æ»¤¬¡Ö°ìµ¤¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¡×¥Ð¥¹Ï©Àþ¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë¼¡¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©ÀþÌ¾¡§ÇÑ»ß¶è´Ö¡ÊÇÑ»ß¥­¥í¡Ë¤Î½ç¤Ëµ­ºÜ¤·¤Þ¤¹