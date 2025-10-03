´ØÅì¤Î¡ÖÅ´Æ»ÇÑ»ßÂåÂØ¥Ð¥¹¡×¤â°ìÉôÇÑ»ß¤Ø 47.7km°ìµóÇÑ»ß¤ÎÂç¥Ê¥¿ ±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ç °ñ¾ë
¤«¤Ä¤Æ¤Î»äÅ´¤Î½ªÅÀ¡ÖËÈÅÄ¡×¤«¤é¤Û¤Ü¥Ð¥¹Å±Âà
¡¡´ØÅìÅ´Æ»¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¡¢°ñ¾ë¸©ÆîÉô¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4Ï©Àþ¹ç·×47.7km¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÆÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅ´Æ»¤ÎÇÑ»ßÂåÂØ¥Ð¥¹¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿Ï©Àþ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©ÀþÌ¾¡§ÇÑ»ß¶è´Ö¡ÊÇÑ»ß¥¥í¡Ë¤Î½ç¤ËµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
(1)ÀÐ²¬¡¦ËÈÅÄÀþ¡Ê¤«¤·¤Æ¤Ä¥Ð¥¹¡Ë¡§ËÈÅÄ±Ø¡Á¶ÌÂ¤Ãæ³Ø¹»Á°¡Ê13.5km¡Ë
(2)ÀÐ²¬¡¦ÅÚ±ºÀþ¡§¥Ò¥ë¥º¥¬¡¼¥Ç¥óÈþÌîÎ¤¡Á¹ÔÎ¤ÀîÆþ¸ý¡¢¹ñÉÜ3ÃúÌÜ¡ÁÀéÂåÅÄÄ£¼ËÁ°¡¢À¾»³¡ÁÀ¶¿åÆî¡Ê·×9.6km¡Ë
(3)ËÈÅÄ¡¦¿å¸ÍÀþ¡Ê³¤Ï·ÂôÀþ¡Ë¡§ËÈÅÄ±Ø¡Á¾ëÇ·Æâ¸¶¡Ê12.4km¡Ë
(4)ËÈÅÄ¡¦¿å¸ÍÀþ¡ÊÂçÏÂÅÄÀþ¡Ë¡§ËÈÅÄ±Ø¡ÁÀ¾»°³Ñ¡Ê12.2km¡Ë
¡¡ÇÑ»ßÄäÎ±½ê¿ô¤Ï82¤«½ê¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤¦¤Á49¤«½ê¤¬ËÈÅÄ»ÔÆâ¤Ë½êºß¡£ËÈÅÄ»Ô¤Î°ìÈÌÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(1)¤Î¡Ö¤«¤·¤Æ¤Ä¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¼¯ÅçÅ´Æ»¡ÊÀÐ²¬¡ÁËÈÅÄ¡Ë¤ÎÂåÂØ¥Ð¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ©ÀþºÆÊÔ¤ÇËÈÅÄ¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾ÄÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤«¤·¤Æ¤Ä¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÇÑÀþÀ×¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ìó7km¤Î¥Ð¥¹ÀìÍÑÆ»¤ò·ÐÍ³¤·¤¿°ñ¾ë¶õ¹ÁÏ¢Íí¥Ð¥¹¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ñ¾ë¶õ¹Á¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿±¿¹Ô¤ËºÆÊÔ¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÈÅÄ¤È¿å¸Í¤ò·ë¤Ö2Ï©Àþ¤âËÈÅÄ»ÔÆâ¤Î¶è´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÈÅÄ»Ô¤Ë¤ÏÅìµþ±ØÄ¾ÄÌ¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¡ÊÅì´ØÅìÆ»·ÐÍ³¡Ë¤ò´ØÅìÅ´Æ»¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾ïÈØÀþ¤ÎÅÚ±º¡¢¿ÀÎ©¡ÊÅÚ±º»Ô¡Ë¡¢ÀÐ²¬¡ÊÀÐ²¬»Ô¡Ë¤Î³Æ±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë·ÏÅý¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ò¤Þ¤¿¤°¶è´Ö¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ø¤È¶á¹Ù¤ò·ë¤Ö¤â¤Î¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÑ»ß¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ´ØÅìÅ´Æ»¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Í¢Á÷ÎÏÉÔÂ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¼Ô¿ô¤Ï2005Ç¯¤Î658¿Í¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤Ï567¿Í¤Ë¸º¾¯¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¾è¹ç¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤òÅý¹ç¤·¤Æ653¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â2005Ç¯»þÅÀ¤Î±¿Å¾¼Ô¿ô¤È¤Û¤ÜÆ±ÅùÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£