「小型クロスオーバーSUV」8年目の大刷新で何が変わった？スズキは2025年10月2日、コンパクトSUV「クロスビー」の新型モデルを発表し、同日より発売しました。クロスビーは、ワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのクロスオーバーとして2017年12月にデビュー。【画像】超カッコいい！ これが「新型クロスビー」です！（30枚以上）発売から約8年を経て行われた今回の改良は、フルモデルチェンジに匹敵する大規模なもので、デザ