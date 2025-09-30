タレントの指原莉乃が、9月26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。高級ブランド「ヴァンクリーフ＆アーペル」（以下ヴァンクリ）での購入品を紹介し、注目を集めている。「お気に入りジュエリー＆アクセサリー紹介させてください！」というタイトルの動画で、指原は、ヴァンクリのブレスレットウォッチを購入したことを報告。AKB48時代から親交の深い小嶋陽菜からおすすめされ、店舗で購入したという。実際に時計を腕につけなが